Белгород, , 16:59 — REGNUM Пять кандидатов на должность губернатора Белгородской области зарегистрировала региональная избирательная комиссия. Претенденты 9 августа получили соответствующие удостоверения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На пост главы Белгородской области претендуют депутат облдумы на непостоянной основе, пенсионер Владимир Абельмазов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,), врио губернатора Вячеслав Гладков («Единая Россия»), помощник депутата Госдумы Алексея Старовойтова в Белгородской области Евгений Дрёмов (ЛДПР), директор ЗАО «АспектЦентр» Юрий Осетров («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и депутат горсовета Белгорода на непостоянной основе Кирилл Скачко (КПРФ).

Кандидаты в губернаторы в свою очередь представили по три претендента на пост сенатора РФ от исполнительной власти.

Досрочные выборы губернатора Белгородской области пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.