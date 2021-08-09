Кишинёв, , 16:47 — REGNUM Молдавские власти отозвали Владимира Головатюка с должности посла Молдавии в России, сообщили 9 августа в правительстве республики.

Николай Рерих. Направляясь домой. 1940

По словам премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, решение прозвучало на заседании правительства республики сегодня, 9 августа. Правительство Молдавии одобрило внесённое ранее предложение.

Напомним, инициатива отозвать из России Головатюка последовала за вызовом дипломата в Кишинёв из Москвы в конце июля. Говорилось, что он отправился на родину «для консультаций».

Читайте ранее в этом сюжете: Додон заявил, что в Молдавии против посла Головатюка было много провокаций