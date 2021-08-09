Минск, , 17:26 — REGNUM «С-400 у нас вызывает большой интерес, и я уверен, что мы эти комплексы получим», — заявил 9 августа в Минске Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

Он прокомментировал поставки российских комплексов С-300 и отметил, что в Белоруссии успешно проходит модернизация российских вооружений. Лукашенко уверен, что новейшие российские ракетные установки также обязательно окажутся в распоряжении официального Минска.

При этом, по его словам, Владимир Путин рассматривает вопрос кредитования новой оружейной сделки («вопрос поставлен перед президентом России»), чтобы официальный Минск мог приобрести С-400 «по какой-то по сходной цене, в кредит, потому что таких денег у нас нет». Лукашенко обозначил цену вопроса в $300−500 млн — эти деньги, уверен он, удалось сэкономить на строительстве БелАЭС в Гродненской области (проект «Росатома» кредитуется правительством РФ).