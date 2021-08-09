Скопье, 9 августа, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Северная Македония с 15 августа планирует введение новых ограничительных мер из-за ухудшения ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Об этом правительство балканской республики сообщило 8 августа.

Zoranzaev.mk Зоран Заев

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По словам премьер-министра Зорана Заева, новые ограничительные меры нужны для того, чтобы учебный год мог начаться в предусмотренный срок, а также для того, чтобы в стране осенью были проведены перепись населения и муниципальные выборы.

Заев отметил, что рестораторы получат восемь дней для того, чтобы организовать свою деятельность. С 15 августа будет запрещено проводить развлекательные мероприятия и торжества в закрытых помещениях. В театры и на концерты смогут пойти только привитые граждане этой балканской страны, передает новостное агентство «Танюг».

Премьер-министр Северной Македонии призвал всех граждан привиться, так как, по его словам, это единственный способ для того, чтобы страна справилась с пандемией коронавируса.

Напомним, что ранее заместитель мэра Белграда Горан Весич сказал, что сербская столица не намерена вводить новые ограничительные меры, несмотря на мнение врачей.