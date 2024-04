Нью-Дели, 9 августа, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Всемирно известные музыканты, среди которых Энни Леннокс,Эд Ширан и Сэр Мик Джаггер, объединились со звездами Индии, чтобы собрать деньги на борьбу с коронавирусом в Индии. Об этом 9 августа сообщает BBC.

Jerzy Bednarski Мик Джаггер

Виртуальное мероприятие под названием «We For India: Saving Lives» (Мы за Индию: Спасем жизни) состоится 15 августа в Лондоне и Мумбаи. Об этом организаторы сообщили сегодня, 9 августа.

Трехчасовой концерт, организованный компанией The World We Want, будет транслироваться через Facebook.

Гитарист Найл Роджерс, группа Sister Sledge, бывший монах Джей Шетти и ливанская певица Нэнси Аджрам также примут участие в мероприятии.

Напомним, в апреле подобный благотворительный концерт по сбору средств для борьбы с пандемией в беднейших странах прошел в США. Участие в нем приняли принц Гарри и Меган Маркл.