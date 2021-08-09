Минск, 9 августа, 2021, 16:43 — ИА Регнум. К празднованию Всемирного дня кошек Wargaming провела исследование самых популярных кошачьих пород среди аудитории игры World of Tanks. Об этом 9 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщают в пресс-службе компании.

Цитата из видео на YouTube Бой в World of Tanks

В опросе приняли участие более шести тысяч человек. Согласно результатам исследования, самыми популярными кошачьими породами среди игроков World of Tanks являются британская (12,1%), шотландская (10,6%) и мейн-кун (5,9%).

Напомним, что World of Tanks — это популярный симулятор танковых сражений от белорусской компании Wargaming. Его релиз состоялся в 2010 году.