Москва, 9 августа, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Психолог и блогер Вероника Степанова дала интервью журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Запись их разговора доступна на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» с 9 августа.

Скриншот с YouTube Вероника Степанова

В интервью Степанова ответила на вопрос, зачем она даёт людям уроки манипуляции и для чего использует имена известных личностей в своих видео. Она также рассказала о своём переезде в Мексику: «Чем дальше я от России, тем более свободная. В России всё очень напряжённо. Вокруг твои родные и близкие, которые говорят: зря ты так сказала. А вне страны все органы тела расслаблены», — объяснила психолог.

Добавим, что за несколько часов ролик посмотрели более 350 тыс. человек. Благодаря этому видео попало в тренды YouTube.