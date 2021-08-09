Минск, , 16:38 — REGNUM «Вы через 10 минут уже не помните, кого кормили печеньками», — заявил 9 августа Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом», отвечая на вопрос корреспондентки издания Wall Street Journal.

Похоже, намекая на состоявшуюся в конце июля в Белом доме встречу президента США Джозефа Байдена с представительницей белорусской прозападной оппозицией Светланой Тихановской, Лукашенко упрекнул сотрудницу WSJ в непонимании белорусских реалий.

«Вы далеко и вам пофиг, где это Белоруссия», — сказал он журналистке британского издания, не ответив на её вопрос по существу.

Примерно за час до этого на том же мероприятии Лукашенко потерял душевное равновесие и почти полчаса отчитывал корреспондентку британской ВВС, которую тоже посчитал СМИ из США. На её вопрос по существу он тоже не ответил, отрицая очевидные факты и генерируя различные обвинения.