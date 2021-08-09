Москва, , 16:38 — REGNUM Некоторым государствам тяжело организовать самостоятельную борьбу с транснациональными преступными синдикатами и морским пиратством, поэтому стоит обдумать формы объединения усилий спецслужб разных стран в борьбе с этим злом, заявил 9 августа президент России Владимир Путин на Конференции Совбеза ООН по морской безопасности.

Нигерийские пираты Frontera

По его словам, Россия готова поделиться своим опытом борьбы с терроризмом.

«Специфика ситуации в том, что некоторым странам действительно трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооруженных контингентов всех заинтересованных государств», — сказал Владимир Путин.

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