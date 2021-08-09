Москва, , 16:37 — REGNUM Россия привержена общим задачам борьбы с преступностью на море. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на конференции СБ ООН по морской безопасности.

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«Российская Федерация привержена общим задачам борьбы с преступностью на море во всех её формах и проявлениях. Мы готовы и дальше содействовать развитию равноправного международного взаимодействия по данной тематике», — заявил Путин.

Он отметил, что многим государствам мира трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам.

«Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооружённых контингентов всех заинтересованных государств», — заявил Путин.

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