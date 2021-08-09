Калуга, 9 августа, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Калужская область вошла в число лидеров в стране по разработке проекта Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Об этом 9 августа заявил на заседании регионального правительства заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

В рамках заседании правительства региона была представлена Стратегия цифровой трансформации отраслей экономики, соцсферы и госуправления. Подобные документы сегодня разрабатываются во всех регионах по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Цель Стратегии, которая должна быть утверждена до 1 сентября 2021 года, — повышение качества жизни населения, улучшение условий и результатов деятельности организаций на основе единого системного подхода к комплексному цифровому развитию. Для этого в Стратегию включены шесть обязательных отраслей: здравоохранение, образование, транспорт и логистика, городская среда, государственное управление и социальная сфера, а также пять дополнительных направлений: спорт, туризм, промышленность, экология и природопользование. Цифровизация указанных отраслей позволит сэкономить время на получение госуслуг и сервисов, повысить скорость решения проблем жителей области, упростить процедуру ведения бизнеса и минимизировать издержки, а также повысить конкурентоспособность региональной промышленности, улучшить качество образования и здравоохранения, сделать расходы консолидированного бюджета более эффективными.

Говоря о важности принятия Стратегии, губернатор области Владислав Шапша положительно оценил тот факт, что калужский регион является лидером среди других субъектов страны по разработке проекта Стратегии. «Калужская область должна быть примером для других регионов и хорошим полигоном для внедрения современных технологий, которые позволят нам всем увеличить производительность труда и качество жизни», — отметил Владислав Шапша.