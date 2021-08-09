Минск, , 16:33 — REGNUM Украинские спецслужбы с подачи кураторов из ЦРУ пытались дискредитировать белорусских националистов, отправившихся на войну в Донбассе воевать на стороне украинской хунты. Об этом 9 августа заявил Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

В качестве примера он привёл казус белорусского оппозиционера Романа Протасевича, которого КГБ Белоруссии объявил террористом и внёс в свою специальную базу данных. Протасевича белорусские государственные СМИ позиционировали именно как террориста до тех пор, пока узник следственного изолятора Комитета госбезопасности не пошёл на сотрудничество со следствием и не выдал всех своих товарищей по оппозиционной деятельности.

Кроме того, Протасевич принял участие в пресс-конференциях и съёмках пропагандистских фильмов, обосновывающих постулат о внешнем управлении белорусскими массовыми протестами в 2020 году против бессменного правления Лукашенко. Несмотря на нормы белорусского УПК, обвинённого в терроризме Протасевича освободили из СИЗО КГБ и поселили на спецобъекте, откуда он раздаёт интервью зарубежным СМИ.

Говоря о Протасевиче, Лукашенко сообщил: «Он не стрелял и не убивал людей».

Лукашенко сообщил также, что следователи из ЛНР допрашивали Протасевича, что ранее категорически отрицали как сам «террорист», так и представители официального Минска.

«Приезжали, допросили. Он пояснял всё. Они остались удовлетворенными», — рассказал Лукашенко о допросе Протасевича следователями из не признаваемой официальным Минском народной республики Донбасса.

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