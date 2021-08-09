Белград, 9 августа, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Президент Сербии Алексарнд Вучич 9 августа встретился с представителями китайской компании Zijin, которая владеет Горно-металлургическим медным комплексом Бор на востоке Сербии и потребовал от концерна внедрить до конца текущего года новые мощности для очистки воздуха, чтобы жители города не страдали из-за промышленных загрязнений.

PublicDomainPictures Загрязнение воздуха

По словам президента Вучича, в проект развития рудника Чукару Пеки в составе горно-металлургического комплекса будет инвестировано более $500 млн, и его реализация чрезвычайно важна для экономики Сербии.

«После того, как заработает этот рудник в октябре 2021 года, Сербия займет второе место по производству меди в Европе, сразу за Польшей», — цитирует слова Вучича телеканал Н1.

Напомним, что ранее депутат Европарламента Иоганн Рареш Богдан заявил об ужасающей экологической ситуации в окрестностях сербского города Бор, где «китайский инвестор Zijin устраивает экологическую катастрофу».