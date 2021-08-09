Москва, , 16:28 — REGNUM В ООН имело бы смысл создать отдельную структуру, специализирующуюся на вопросах борьбы с морской преступностью. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на конференция СБ ООН по морской безопасности.

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«На наш взгляд, было бы полезно на регулярной основе осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооружённому разбою и другой криминальной активности на море. В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах», — заявил Путин.

«При этом такая структура опиралась бы на поддержку государств-членов ООН и активно привлекала бы к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес. Надеемся, что наши партнёры конструктивно рассмотрят российское предложение», — указал он.