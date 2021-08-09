Санкт-Петербург, 9 августа, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Перспектива обучения на дистанционном формате в вузах Санкт-Петербурга может подтолкнуть студентов активнее прививаться от ковида, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя приемной комиссии, начальник учебно-методического управления СЗИУ РАНХиГС Анна Шматко.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

По словам собеседника агентства, в рекомендациях, утвержденных заместителем министра науки и высшего образования РФ от 29 июля, указано, что «целесообразно на уровне вузов принимать решения организовывать образовательную деятельность для всех обучающихся», не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе, с особым режимом посещения учебных корпусов.

«В Санкт-Петербурге эпидемиологическая ситуация остаётся сложной. Если до конца августа значительных изменений в количестве ежедневно заболевающих не будет, и мы будем следовать этим рекомендациям, — пояснила Шматко. — Возможно, что выполнение этих рекомендаций действительно подтолкнёт большинство студентов к прохождению процедуры вакцинации. В любом случае, мы продолжим применять общие меры безопасности в форме входного контроля температуры и ношения масок для всех — и вакцинированных, и невакцинированных студентов и работников вуза».

Если решение об ограничениях будет принято, реализовать его на практике будет достаточно легко. Например, в РАНХиГС во всех аудиториях уже установлена аппаратура для синхронных онлайн трансляций любых занятий — и лекций, и семинаров. Поэтому те студенты, которых не допустят к очному посещению занятий, смогут подключиться к лекциям и семинарам дистанционно без потерь в качестве и эффективности получаемого образования.

«Про раздельную сдачу сессии и государственной итоговой аттестации, думаю, говорить ещё рано. Сессия будет только в декабре — январе, а эпидемиологическая ситуация к тому времени может качнуться как в сторону нового «тотального дистанта», так и в сторону почти полного снятия всех ограничений. Так что вопросы с сессией будем решать несколькими месяцами позже», — подытожила представитель вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобрнауки порекомендовало вузам переводить на на удалённый режим учёбы студентов без прививки от коронавируса или имеющих от неё медотвод.

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