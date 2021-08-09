9 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление Александра Лукашенко, адресованное Украине, в котором он предостерег Киев от силового сценария решения конфликта в Донбассе.

Мирослава Романенко, , 16:44 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Украину от силового сценария решения конфликта в Донбассе. Об этом 9 августа он заявил во время пресс-конференции в Минске, сообщает украинский телеканала «Наш».

Москали Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Любая ваша попытка… силой решить вопрос закончится трагедией для Украины… Поэтому ни в коем случае не намечайте решать этот вопрос силовым образом…» — сказал он.

Лукашенко также добавил, что не будет на стороне Киева, если Украина «посмеет» решать вопрос в Донбассе силовым путем. Также Лукашенко отметил, что если Украина «опять с Россией» в Донбассе «столкнется», то он будет между Украиной и Россией.

«Я буду между вами», — добавил он, отвечая на вопрос журналиста украинского телеканала «Наш».

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Заявление Лукашенко обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие указали на то, что Лукашенко стоило все же определиться, на чьей он стороне. Иные удивились словам о «столкновении с Россией» в Донбассе, так как в Донбассе уже восьмой год длится гражданская война и о «войне с Россией» утверждает украинская пропаганда.

«Трагедией не для Украины, а для фашистов Украины и её предателей…» — написал Sergei B.

«Да пусть уже рыпнутся наконец-то. Быстрей начнут — быстрей закончится весь этот беспредел», — добавил Ростислав К.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Да все адекватам известно, что если РФ по-настоящему разозлится, то Украина исчезнет с геополитической карты мира!» — отметил Алексей Ч.

«Лукашенко демонстрирует потрясающую растяжку, такие шпагаты… Волочкова рыдает от зависти», — иронизирует один из комментирующих.

«Лукашенко правильно сказал Украине — рыпнитесь, костей не соберете!» — добавил Georg N.

«Какой же Лукашенко крученый, до сих пор не признал Крым российским, когда его прихватили в Белоруссии, каждую неделю летал Путину для поддержки штанов. Сейчас он ожил и вешает лапшу журналистам…» — пишет Pigeons Doves.

«Григорьевич, между вами, — неправильный ответ. На стороне России — так нужно ответить», — добавил Дмитрий Б.

«Батька — многовекторный. Нашим и вашим не получится!» — отметила Нина К.

«Зеленскому до такого умозаключения, как у Лукашенко, расти лет 40», — считает Владимир Л.

«Что значит «если опять в Донбассе с Россией столкнётесь»? Когда это было?» — недоумевает «Злой Ватник».

«Такой грузный дядька, а как классно делает шпагат! А вообще, самый патриотичный украинец — это Лукашенко… И он таким останется…» — написал Алексей С.

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко Gov.ua

«Вот зачем пытаться делать заявления, далеко выходящие за пределы его компетенции. Об официальной позиции России, например. Киев должен вести переговоры с властями в Донецке и в Луганске. Такова российская позиция. Но, по мнению Лукашенко, конфликт в Донбассе — это столкновение Украины и России («…ну, естественно, а с кем?..»). Задали ведь прямой вопрос, на чью сторону встанет Белоруссия в случае силовой попытки Киева при поддержке извне решить конфликт в Донбассе. Ответил, что не будет на стороне Украины. И этого было бы достаточно», — отреагировал Ivan L.

«Как кредиты, так к России, а как выбрать сторону — «я буду посередине!» — пишет Aртур К.

«У Лукашенко одна хитрость на уме. Одно слово — многовекторный. Пора уже прекратить быть между. Надо определиться», — подытожила Татьяна М.

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