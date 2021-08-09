Сантьяго, 9 августа, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Молодая женщина умерла после нападения тигра в одном из сафари парков в Чили, сообщает 9 августа CNN со ссылкой на полицию.

Эжен Делакруа. Тигры пожирают лошадь. 1850-е

Женщина, чье имя полиция не назвала, работала уборщицей и чистила клетку с тиграми в сафари парке в 90 км от столицы Сантьяго.

Обычно на территории сафари посетители передвигаются на машинах, а животные спокойно разгуливают. Когда приходит персонал, чтобы сделать уборку, животных загоняют в клетки.

Погибшая женщина скончалась от ранений шеи. Полиция рассказала, что она, очевидно, не заметила, что одна из клеток была открыта и вошла на территорию обитания дикого животного. Тигр набросился на нее сразу же, и сотрудница скончалась на месте от полученных ран.

На данный момент продолжается расследование. Пока что неизвестно о состоянии животного.

Как сообщало ИА REGNUM, тигр убил сотрудницу зоопарка, расположенного в 130 километрах к северу от Лондона.