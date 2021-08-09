Москва, , 16:23 — REGNUM Многим странам трудно самостоятельно давать отпор транснациональным синдикатам преступников. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на конференция СБ ООН по морской безопасности.

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«Специфика ситуации в том, что некоторым странам действительно трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооружённых контингентов всех заинтересованных государств», — заявил Путин.

«Россия готова делиться имеющимся у нас опытом антитеррористических операций, профилактики и предупреждения преступности, выявления и нейтрализации бандформирований, в том числе и на морских пространствах», — указал он.