Ставрополь, 9 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. На Ставрополье окончена жатва. Аграрии завершили уборку зерновых. Собрано всего свыше 8,5 млн тонн зерна. Об этом 9 августа сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, поздравив сельчан с достойным урожаем.

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«Результат достойный. В крае собрано более 8 миллионов 590 тысяч тонн зерна! Урожайность составила 38 центнеров с гектара», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

По словам Владимирова, больше всех намолотили зерна хлеборобы Ипатовского округа. Им удалось собрать свыше 800 тыс. тонн. Хороший урожай собрали в Красногвардейском округе — более 620 тыс. тонн и в Новоалександровском округе — 550 тыс. тонн. Как отметил губернатор Ставрополья, пятую часть в копилку урожая внесли фермеры.