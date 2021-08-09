Варшава, 9 августа, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Согласно данным статистической службы Европейского союза (Евростат), в первую половину текущего года жители Польши в среднем около 25% своих доходов тратили на содержание и оборудование жилья. Об этом передает пресс-служба Евростата.

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Данные Евростата показывают, что жители Польши находятся в Евросоюзе среди лидеров по показателю трат на содержание и оборудование жилья. Около четверти доходов на данные цели тратят в среднем также жители Нидерландов, Бельгии, Словакии, Финляндии, Дании и Германии.

Аналитики отмечают, что данный показатель в среднем вырос во всех странах ЕС за последний год. Они связывают это с пандемией: люди стали больше времени проводить дома, были ограничены возможности для поездок и посещения мест для развлечений, в связи с чем многие решили заняться ремонтом и благоустройством своих жилищ.