Санкт-Петербург, 9 августа, 2021, 20:06 — ИА Регнум. В социальной сети «ВКонтакте» появилась новая функция — возможность оставить «Реакцию» под публикацией. Информация об этом появилась в официальном сообществе в соцсети.

Ru.m.wikipedia.org Эмблема «ВКонтакте»

Как говорится в сообщении, пользователи смогут отреагировать на пост с помощью одного из шести эмодзи. Аналогичная функция уже есть в Facebook. «Где-то было», — скажете вы. И такая реакция тоже есть», — шутят сами разработчики.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» анонсировала появление дизлайков под постами. Однако затем отказалась от этой идеи.