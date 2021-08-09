Редвуд-Сити, США, 9 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Российский футболист Александр Мостовой появится в видеоигре FIFA 22 в качестве нового «Героя FUT». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа сообщили в пресс-службе компании Electronic Arts.

Футбол

«Герои FUT» — это особые виртуальные игроки, созданные в честь наиболее известных и значимых звёзд футбола. EA сообщает, что компанию Мостовому составят Марио Гомес, Робби Кин, Диего Милито и др.

Добавим, что релиз футбольного симулятора FIFA 22 состоится 1 октября 2021 года. Игра будет доступна на PC и консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.