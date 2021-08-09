Лондон, 9 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Британская исполнительница IAMDDB, выступающая в жанрах хип-хоп и джаз-фьюжн, представила публике новый трек и музыкальный клип. Об этом Диана Де Брито сообщила в своих социальных сетях.

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Свежая композиция получила название «Silver Lines» и являет собой гимн женскому единству, раскрывая тему заботы о наших близких. «Это гимн хорошего настроения, напоминающий моим дамам о настоящих сестринских отношениях, настоящей поддержке и настоящей любви», — рассказала Диана.

В 2018 году IAMDDB была одной из самых перспективных артисток в мире. BBC включил исполнительницу в список Sounds of 2018, поставив ее выше нынешних мегазвезд Билли Айлиш и Khalid. Стать наравне с Билли ей удалось, но она уверенно закрепила свое в хедлайнерах британской хип-хоп и джаз-сцены.