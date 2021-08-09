Москва, 9 августа 2021, 16:14 — REGNUM Россия неукоснительно придерживается соблюдения всех ключевых норм международного права. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на конференции СБ ООН по морской безопасности.
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«Россия выступает за неукоснительное соблюдение ключевых норм и принципов международного права, зафиксированных в Уставе ООН, таких как уважение суверенитета, невмешательства во внутренние дела, разрешение споров посредством диалога», — заявил Путин.
«Надеюсь, что со мной согласятся участники наших дебатов в том, что ооновские принципы обязательны для применения и в сфере мирного и ответственного использования морских пространств и природных ресурсов, защиты морской среды, устойчивой экономической деятельности на огромной водной части нашей планеты», — указал он.