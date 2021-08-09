Челябинск, 9 августа, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Иностранца отдали в Челябинске под суд за попытку торговать наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области Наркотик

Следователи считают, что этот гражданин действовал вместе с неустановленным лицом. Из тайника он извлёк почти 2 кг наркотического средства и затем разместил его в 24-х тайниках. А затем сообщил подельнику координаты этих закладок, но был задержан.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Челябинска. А в отношении соучастника этого гражданина дело выделили в отдельное производство.