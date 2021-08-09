Варшава, 9 августа, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Представители социологического центра IBRiS провели исследование общественного мнения в Польше по поводу поддержки политических сил населением. Эксперты выяснили, что рейтинг правящей партии «Право и справедливость» вырос до 36,3%, хотя месяц назад этот показатель составлял 31,1%. Результаты исследования опубликованы на портале Onet.pl.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

На втором месте по популярности в стране оказалось движение «Польша — 2050», которая пока не получила статус политической партии. За его представителей готовы отдать голоса 24,8% респондентов, хотя по результатам исследования месячной давности этот показатель составлял всего 21,1%.

Либералы из «Гражданской платформы», как и месяц назад, заняли в нынешнем рейтинге третье место с результатом в 21,9% симпатий респондентов. По результатам предыдущего исследования, проведенного месяц назад, их рейтинг был выше на 0,2% и составлял 22,1%.

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, преодолели также «Левые» с 7,4% голосов опрошенных и партия «Конфедерация» с 6,3%. Польской крестьянской партии совсем немного не хватило, чтобы набрать 5% голосов — её результатом оказалось 4,4% симпатий.

Исследование было проведено 3−4 августа, в нем приняли участие 1 100 респондентов — взрослых жителей Польши из разных регионов.