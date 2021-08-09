Кудрово, Ленинградская область, 9 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Полиция разыскивает мужчину, который в неадекватном состоянии проник на территорию детского сада в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/kudrovolife Мужчина на территории детского сада в Кудрово (цитата группы «ВК» Жизнь в Кудрово)

ЧП произошло днем 9 августа. В 14:30 мск в полицию поступило сообщение, что на территорию частного детского сада «Маленькая страна», расположенного на Европейском проспекте в городе Кудрово Всеволожского района, через забор проник неизвестный мужчина.

«Заметив охранника детского сада, он скрылся. Все наружные наряды полиции ориентированы на его розыск и задержание», — рассказали в ведомстве.

Отметим, по некоторым данным мужчина был вооружен ножом.