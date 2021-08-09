Москва, 9 августа, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Стартовал четвёртый сезон марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа сообщают в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

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Четвёртый сезон продлится до конца ноября 2021 года — за это время пройдёт более 150 турниров в 15 видах программы, а суммарный призовой фонд составит порядка 3,5 млн рублей. Сообщается, что в проект добавят два новых вида программы: шутер Call of Duty: Warzone и спортивный симулятор Rocket League.

В рамках четвёртого сезона «Московского Киберспорта» также пройдёт двенадцатый сезон Московской Студенческой Киберспортивной Лиги. Помимо этого, зрителей ожидают популярные спецпроекты: «Лига звёзд спорта» по Counter Strike: Global Offensive и турниры по UFC4.

Напомним, что проект организован Федерацией компьютерного спорта Москвы при поддержке Департамента спорта г. Москвы. Первый сезон «Московского Киберспорта» состоялся в 2020 году.