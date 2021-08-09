Москва, , 16:06 — REGNUM Координация деятельности для того, чтобы не допустить транснациональной преступности на морских путях, должна осуществляться под эгидой ООН. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на конференция СБ ООН по морской безопасности.

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«Чтобы добиться реальных успехов на этом направлении, требуется объединить усилия как всех заинтересованных государств, так и международных организаций, региональных структур при центральной координирующей роли ООН и её Совета Безопасности», — заявил Путин.

Он отметил, что в мировом океане сохраняется множество угроз.

«Потому столь важно, что мы сегодня рассматриваем содержательные, практические вопросы, связанные с борьбой против пиратства XXI века — имею в виду наладить более эффективное противодействие транснациональной преступности», — указал он.