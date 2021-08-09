Владикавказ, 9 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Северной Осетии погибла жительница Томска. Туристка получила серьезные повреждения, не совместимые с жизнью, в результате случившегося 5 августа камнепада. По факту её гибели организована проверка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по РСО-Алании.

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Из подробностей инцидента известно, что утром 5 августа группа туристов совершала восхождение на гору Сталь-Южный в Алагирском районе. Около 11:00 группа, в составе которой была девушка, попала под камнепад.

«В результате 23-летняя жительница города Томска получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте. <…> В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СКР.

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