Кудрово, Ленинградская область, 9 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина зашёл с ножом на территорию детсада «Маленькая страна» в городе Кудрово (Ленинградская область) 9 августа. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Детское учреждение находится на Европейском проспекте. Отмечается, что злоумышленник смог пройти на территорию детского сада, хотя в здании находился вахтёр.

Уточняется, что детский сад частный. Инцидент произошёл во время сончаса. Предположительно, мужчина находился в неадекватном состоянии. По некоторым данным, он уже покинул территорию детсада и его ищут правоохранители.