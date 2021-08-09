Минск, 9 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Белоруссии почти полмиллиона жителей страны не согласны с политикой президента республики Александра Лукашенко. Об этом глава государства заявил 9 августа в ходе «Большого разговора» с журналистами.

ИА REGNUM Лукашенко

Всего в Белоруссии, по данным на начало 2021 года, проживает более 9,3 миллиона человек. Таким образом, по словам Лукашенко, политикой президента недовольны немногим более 5% граждан.

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Также глава государства заявил, что не выступает против возвращения в страну белорусских граждан, покинувших её после президентских выборов 2020 года. Однако тем, кто совершил преступления, придётся отвечать перед законом.

«Мы их не выгоняли, и мы им не запрещаем въезжать. Но они должны понимать, что если совершили преступления, то придется ответить», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он уйдет с занимаемого им поста «очень скоро».