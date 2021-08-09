Лукашенко назвал число несогласных с курсом президента Белоруссии
Минск, 9 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Белоруссии почти полмиллиона жителей страны не согласны с политикой президента республики Александра Лукашенко. Об этом глава государства заявил 9 августа в ходе «Большого разговора» с журналистами.
Всего в Белоруссии, по данным на начало 2021 года, проживает более 9,3 миллиона человек. Таким образом, по словам Лукашенко, политикой президента недовольны немногим более 5% граждан.
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Также глава государства заявил, что не выступает против возвращения в страну белорусских граждан, покинувших её после президентских выборов 2020 года. Однако тем, кто совершил преступления, придётся отвечать перед законом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он уйдет с занимаемого им поста «очень скоро».