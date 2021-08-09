Екатеринбург, 9 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге подвели итоги нового голосования по месту для Стелы трудовой доблести. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Яндекс.Карты» Екатеринбург, пересечение улиц Николая Никонова и Царской

Своё мнение по вопросу размещения объекта выразили более 8,6 тыс. человек. 63,4% участников голосования хотят видеть стелу на пересечении улиц Николая Никонова и Царской.

Стела напомнит о звании «Город трудовой доблести», которое присудили Екатеринбургу в 2020 году за вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешнее голосование по Стеле трудовой доблести — уже второе за последнее время. Ранее горожане изъявили желание разместить объект на Уралмаше. Сейчас в мэрии утверждают, что там появится мемориальный комплекс.