Канны, Франция, 9 августа, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Певицу и актрису Анну Калашникову ограбили во время поездки на поезде. Об этом 9 августа пишет издание StarHit.

JamesDeMers Драгоценности

По данным издания, артистка ехала из России в Канны (Франция), когда неизвестный украл один из её чемоданов — стоимость содержимого оценивается в 10 млн рублей. «Там было целое состояние! Очень ценные и дорогие для меня украшения», — пожаловалась Калашникова.

Добавим, что Калашникова уже написала заявление в полицию. Однако найти пропажу до сих пор не удалось.