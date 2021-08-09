Москва, , 15:59 — REGNUM Мировому сообществу необходимо наладить взаимодействия для того, чтобы моря и океаны не использовались в криминальных целях. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на конференция СБ ООН по морской безопасности.

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«К сожалению, и угроз на морских путях также немало. Потому столь важно, что мы сегодня рассматриваем содержательные, практические вопросы, связанные с борьбой против пиратства XXI века — имею в виду наладить более эффективное противодействие транснациональной преступности и не допустить использование морей и океанов в криминальных целях», — заявил Путин.