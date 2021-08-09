Москва, 9 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Сегодня, 9 августа, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent падают на 3,82%, откатываясь до $68 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

randomix Нефть

«Сегодня нефтяные площадки с самого утра захлестнула волна распродаж, в моменте снижение котировок превышало 4%. Никаких значимых событий именно в сфере добычи и потребления нефти не происходило.

Однако вновь возникшая на горизонте угроза сокращения денежного предложения со стороны американского регулятора придала сил желающим заработать игрой на понижение, тем более, что попытки вывести котировки на новые высоты на прошлой неделе успеха не достигли.

Пока движение носит исключительно спекулятивный характер — в условиях пандемии ФРС трижды подумает, подвергать ли экономический рост угрозе, повышая стоимость заимствования. Тем более, остается нерешенным вопрос о новом повышении потолка госдолга США.

Но технически существует риск, что, текущее положение будет использовано многими участниками рынка для фиксации прибыли. Если коррекция на всех рынках рисковых активов получит развитие, а нефть просядет ниже $67, можем будет увидеть и более продолжительное и глубокое снижение.

Однако, если помнить о том, что дефицит на рынке нефти сохраняется, а для американских сланцевых производителей текущий уровень цен не очень комфортен, можно предположить, что просадка будет не очень затяжной. Впереди сезон ураганов с угрозой поставкам из Мексиканского залива, а там ещё немного, и отопительный сезон.

В общем, зима близко, это понимают и нефтетрейдеры, так что если уровень $67 за баррель устоит, скорее всего, можно будет наблюдать новую волну роста», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть Brent провалилась до уровня $69,50 за баррель