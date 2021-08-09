Воронеж, 9 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В фестивале «Чернозём-2021», который перенесли с августа на сентябрь, примут участие все объявленные ранее хэдлайнеры и большинство заявленных. Как сообщает ИА REGNUM, также добавятся новые группы.

Марина Каширская ИА REGNUM «Чернозём-2017»

Хедлайнеры выступят в те же дни фестиваля, как и планировалось ранее. Группы «Алиса» и «Кипелов» завершат первый день фестиваля, 24 сентября, Вячеслав Бутусов и «ДДТ» — второй день, 25 сентября, а «Симфоническое КИНО» и «БИ-2» — третий день фестиваля. Также в расписании появились новые участники — группы «План Ломоносова» и «НАИВ».

"И нашей команде, и артистам стоило титанических усилий провести эти переговоры, перестроить логистику и графики, чтобы попасть в сентябрьские даты, но ради встречи с самыми душевными зрителями мы готовы на всё.

Несколько групп, заявленных ранее, к сожалению, не смогут принять участие в сентябре, так как у них запланированы туровые выступления в эти даты, и перенести их — означает расстроить поклонников в других городах. Но все команды, которые не смогут приехать к нам в этом году, пошли нам навстречу и уже подтвердили готовность выступить на следующем фестивале!

Мы благодарим всех участников фестиваля за открытость к диалогу и решительное желание быть с нами в этом году, а также благодарим правительство Воронежской области за всестороннюю поддержку в организации события,» — прокомментировали в оргкомитете.

24 сентября на малой сцене выступят группы «Дисциплина безбольной биты», «Громыка», «Радар» и «План Ломоносова», на главной сцене: Нуки, F.P.G., «НАИВ» с симфоническим оркестром, «Кипелов» и «Алиса». 25 сентября на малую сцену выйдут «Бригадный подряд», «Комсомольск», «Буерак», Мукка, Иван Демьян и «7Б», на главную — «Эпидемия», Панк-опера «Кащей бессмертный», Горшенев, Вячеслав Бутусов и «ДДТ». В заключительный день, 26 сентября, на малой сцене зрители увидят выступления групп «Пионерлагерь Пыльная радуга», ВИА «Волга-Волга», Гречка, АИГЕЛ и «Аффинаж», на главной — «Ундервуд», Сергей Бобунец, «Порнофильмы», «Симфоническое КИНО» и «БИ-2».