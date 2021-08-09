Баку, 9 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Азербайджане медики за последние сутки выявили 1101 случай заражения коронавирусом. Об этом 9 августа сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

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По последним данным, за время пандемии в республике выявили 352 926 носителей SARS-CoV-2, из них 335 336 были признаны выздоровевшими, в том числе 311 — за последние сутки. На лечении в больницах находятся 12 518 носителей коронавируса.

Все в стране скончались 5072 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе девять — за последние сутки.

Стоит отметить, что 8 августа в Азербайджане сообщили о 1220 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате 9578 тестов. Выздоровевшими медики признали 358 человек. Скончались семь пациентов с диагнозом COVID-19.