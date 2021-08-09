Варшава, 9 августа, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Польше не стоит вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 учителей. Об этом сообщил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек 9 августа в эфире Polskie Radio 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«Мы за вакцинацию, мы призываем к этому. Однако мы исключаем возможность обязательной вакцинации учителей. К тому же, у нас есть данные, что уже около 80% учителей вакцинировались либо проходят вакцинацию от COVID-19. Те учителя, которые отказывались от вакцинации, как правило, имели на это основания — либо медицинские противопоказания, либо наличие естественного иммунитета», — заявил Чарнек.

Чарнек напомнил, что с начала нового учебного года все школы будут работать в очном режиме обучения. При этом, министерство образования выделит около 100 миллионов злотых (около 22 миллионов евро) на оборудование, которое будет поддерживать эпидемические ограничения в школах — защитные маски, антисептики, меры по поддержке социальной дистанции.

Ранее министр здравоохранения республики Адам Недзельский заявил, что не исключает введения обязательной вакцинации для лиц, которые наиболее подвержены заражению коронавирусом. В данную категорию лиц он отнес школьных учителей.