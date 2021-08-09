Махачкала, 9 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Дагестане за последние недели резко выросло число случаев летального исхода от осложнений, вызванных COVID-19. С начала августа в регионе ежедневно умирают от восьми до 24 человек (столько пациентов скончались 8 августа), сообщили в федеральном оперативном штабе. Таких показателей смертности в республике не фиксировалось с начала пандемии.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Общее число смертей от осложнений после COVID-19 достигло 1882. Это второй показатель в Северо-Кавказском федеральном округе после Ставропольского края, где скончались 1965 человек.

В республике в последнее время резко выросло также число новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано еще 199 ковид-пациентов. Такой всплеск заболеваемости происходит в регионе впервые за все время пандемии.

Общее число носителей коронавируса достигло в Дагестане 43 512 человек, из них выздоровели 38 811 пациентов.