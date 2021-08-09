На озере Неро хотят поставить 14-метровую статую Богородицы
Ростов, Ярославская область, 9 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Ярославской области на озере Неро хотят установить 14-метровую статую Богородицы. Об этом в интервью программе «Вести. События недели» ГТРК «Ярославия» рассказал основатель историко-культурного комплекса «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой Олег Жаров.
Статую планируют разместить на острове, который находится напротив исторического центра города Ростова и Ростовского кремля.
Установка скульптуры планируется в рамках инвестиционного проекта «Ростов Великий — духовный центр России». Соглашение о нём было подписано на Петербургском экономическом форуме в 2021 году. В ходе проекта также планируется модернизация туристической инфраструктуры, создание новых музеев, реставрация памятников архитектуры и так далее. В частности, в Ростове Олег Жаров хочет открыть «Музей русских смыслов».
Концепцию проекта «Ростов Великий — духовный центр России» обещают разработать до конца 2021 года.