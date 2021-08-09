Ростов, Ярославская область, 9 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Ярославской области на озере Неро хотят установить 14-метровую статую Богородицы. Об этом в интервью программе «Вести. События недели» ГТРК «Ярославия» рассказал основатель историко-культурного комплекса «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой Олег Жаров.

Озеро Неро в Ростове

Статую планируют разместить на острове, который находится напротив исторического центра города Ростова и Ростовского кремля.

«На острове Рождественский, который находится в километра от берега, от набережной озера Неро, поставить статую Богородицы. То есть мы уже переговорили с нашими великими скульпторами на эту тему. Конечно, это будет общественное обсуждение, до этого ещё далеко, но идея, как мне кажется, очень достойная. Наши оценки показывают, что эта статуя должна быть порядка 14 метров», — рассказал Олег Жаров.

Установка скульптуры планируется в рамках инвестиционного проекта «Ростов Великий — духовный центр России». Соглашение о нём было подписано на Петербургском экономическом форуме в 2021 году. В ходе проекта также планируется модернизация туристической инфраструктуры, создание новых музеев, реставрация памятников архитектуры и так далее. В частности, в Ростове Олег Жаров хочет открыть «Музей русских смыслов».

Концепцию проекта «Ростов Великий — духовный центр России» обещают разработать до конца 2021 года.