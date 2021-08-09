Минск, 9 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. С призывом к странам Запада перестать пытаться развязать третью мировую войну и начать диалог до того, как будет пройдена точка невозвращения обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил об этом 9 августа на встрече с журналистами и представителями общественности.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Вы же (страны Запада) развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне?», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что в этой войне, по его мнению, не будет победителей, а если и будут, то таковыми не станут страны Запада.

«Поэтому успокойтесь. И давайте пока мы все это терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнем говорить о том, как выйти из этого положения, потому что увязнем настолько, что обратно пути не будет», — добавил белорусский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что утверждения о пытках в отношении участников протестных акций после выборов президента Белоруссии в августе 2020 года в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске — это фейк и неправда.