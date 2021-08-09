Минск, , 15:49 — REGNUM «Если будет нужно, здесь будет не только база — здесь будут все российские Вооруженные силы размещены. Я сказал при каком условии — в случае развязывания новой мировой войны», — заявил 9 августа Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

В очередной раз вступая в дискуссию с западными политиками, которые давно отказались от общения с Лукашенко, руководитель постсоветской республики сказал: «Вы чего паритесь, если у вас база на базе сидит и этой базой погоняет?»

Лукашенко прокомментировал перспективы размещения российских ракетных установок, отметив: «Никогда Россия не передвинет сюда свои ядерные боеголовки — они будут под обстрелом с территории Польши и Литвы».

Он сообщил также, что во время белорусского кризиса 2020 года Минобороны России продемонстрировало НАТО готовность защищать Белоруссию и осуществило пролёт вдоль границы «Белых лебедей» — самолётов, специализирующихся на доставке ядерных боеприпасов.

«Военно-политический союз у нас жёсткий с Россией, здесь мы не отступаем не на сантиметр», — заявил Лукашенко.

Ответив на вопрос российского телеканала «Звезда», Лукашенко пообещал исправить свою ошибку и аккредитовать российскую журналистку — только её, но не всех лишённых аккредитации представителей российских СМИ.