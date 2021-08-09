Минск, 9 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Власти Великобритании являются американскими прихвостнями. Об этом 9 августа в ходе «Большого разговора с президентом» заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя недавние санкции Лондона в отношении Минска.

Across.sk Флаги США и Великобритании

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«Сегодня экономические санкции кто введёт? Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим, — подчеркнул глава государства. — Прихвостни американские».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа власти Великобритании ввели пакет новых торговых, финансовых и авиационных ограничений в отношении Белоруссии. В санкционный список включены президент Белоруссии Александр Лукашенко и несколько чиновников, а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

В частности, рестрикции направлены на запрет полётов и посадок самолётов белорусских авиаперевозчиков на территории Британии. Лондон пояснил, что санкции против Белоруссии приняты в ответ на продолжающийся подрыв демократии и нарушения прав человека режимом Лукашенко.