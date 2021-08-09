Москва, 9 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Лучшими способами борьбы с эмоциональным выгоранием жители России назвали отпуск (22%), смену работы (19%) и налаживание отношений в коллективе (7%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Theodysseyonline.com «Эмоционально подавленные»

Сохранение спокойствия, занятия спортом, рациональное планирование рабочего времени, наличие хобби отметили по 6% опрошенных. Добиваться повышения зарплаты считают лекарством от эмоционального выгорания 4%, проводить время с семьей и друзьями — 3%, быть позитивнее, любить работу, высыпаться, хорошо питаться, принимать успокоительное — по 2%.

Главные причины эмоционального выгорания на работе — руководство или некорректная организация рабочего процесса (17%), нездоровая атмосфера в коллективе (14%), рутина и большие объемы работы (по 13%).

Опрос проведен 7−28 июля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 383 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным НИИ медицины труда, профессиональное выгорание у работника проявляется в таких симптомах, как эмоциональная истощенность.

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