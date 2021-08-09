Ереван, 9 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян 9 августа подписал ряд указов о кадровых перестановках в вооружённых силах республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

President.am Армен Саркисян

По данным пресс-службы, Саркисян освободил Аракела Мартикяна от должности главы внешней разведки — заместителя начальника генштаба ВС Армении. Также он назначил на этот пост Араика Арутюняна, который ранее командовал 2-м армейским корпусом.

На пост командующего 2-м армейским корпусом президент назначил Ваграма Григоряна.

Стоит отметить, что 6 августа Саркисян снял с должности первого заместителя начальника оперативного управления генштаба Степана Геворгяна.