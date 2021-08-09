Кострома, 9 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Водители недовольны состоянием асфальта на единственномавтомобильном мосту через Волгу в Костроме. Об этом они написали в социальных сетях.

Наталья Диева Мост через Волгу в Костроме

«Ехал сегодня в сторону Заволжья, ямки там такие, что можно колеса оставить. Осторожнее ездите по правым полосам, вдоль отбойника можно хорошо провалиться и в одном месте. Две больших ямы вдоль стыка, хотя вроде недавно было ок», — написал в группе ВКонтакте «ДТП Кострома» Антон Архипов.

«В выходные в ливень там чуть не убился. Ям не видно было из-за воды, по правой полосе лучше не ездить», — Алексей Веселов.

«Пусть поднимают рабочих в выходные и делают мост. Это не дело. Мне не интересно гробить машину и за свой счёт что-то делать. Сегодня следуя за фурой около 55 км в час поймал две огромные ямы своими колёсами», — согласился с автолюбителями Влад Голомонов .

Как прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM в муниципальном учреждении Костромы «Дорожное хозяйство», ямы на переправе появились после недавних ливней. В ночь с 8 на 9 августа рабочие ликвидировали часть выбоин, но дефекты на полотне ещё остаются. По словам главного инженера организации Владимира Смирнова, состояние асфальта на мосту начало резко ухудшаться с начала 2021 года.

«Выбоины появились после сильного ливня в пятницу, 6 августа. Часть из них были достаточно глубокие, достигали 5 см. В ночь с 8 на 9 августа наши рабочие заделали их методом пневмонабрызга . При осмотре мы заметили, что на мосту есть не только выбоины, но и сдвиг асфальтобетонного покрытия в местах съездов из-за частого торможения машин. Эти дефекты мы устраним в ночь с 10 на 11 августа. Состояние асфальта на мосту начало заметно ухудшаться с начала 2021 года, за этот период мы выезжали на подобные ремонты порядка 6 раз. Думаю, нужно искать причину — анализировать погодные условия, трафик, качество бетона и решать, ремонтировать мост на постоянной основе дальше или делать новый асфальт», — сказал Смирнов.

Как ранее писало ИА REGNUM, капитальный ремонт переправы на сумму 697 млн рублей производился в период с 2017 по 2018 годы. Работы выполняла компания ООО «ММС». Вскоре после завершения проекта организация была признана банкротом. Устранением дефектов по части системы водоотведения и асфальтного покрытия вместо подрядчика сейчас занимается город. Уточнить общую сумму дорожных работ в администрации не смогли, но указали, что надеются компенсировать затраты в рамках процедуры банкротства.