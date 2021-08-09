Минск, , 15:44 — REGNUM «Чтобы у нас были хорошие отношения с Польшей — я всё для этого делаю», — заявил 9 августа Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

Отвечая на вопрос польской журналистки из издания «Мысль Польская», Лукашенко отметил, что Польша является исполнительницей указов своих западных хозяев. По его словам, официальная Варшава ведёт себя как сателлит, «берёт под козырёк», «лезет в бутылку» и демонстрирует «умопомрачение» своего высшего руководства.

Лукашенко считает, что президенту и премьер-министру соседнего государства требуется время и усилия, «чтобы руководство Польши поняло, в какое оно болото влезло» с вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

«Надо выстраивать нормальные отношения», — сказал Лукашенко.