Владикавказ, 9 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Северной Осетии предъявлено обвинение в захвате заложников местному жителю, который в апреле 2021 года удерживал 12 человек в магазине Владикавказа, выдвинув требования властям региона.

Цитата из х/ф «Заложник». Реж. Флоран Эмилио Сири. 2005. США, Германия Женщина в заложниках

В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру, сообщили 9 августа в пресс-службе следственного комитета по республике.

Напомним, 12 апреля днем, около 14:15, 53-летний житель РСО-Алании ворвался в магазин на улице Куйбышева в городе Владикавказе и, угрожая ножом и якобы находившимся у него в рюкзаке самодельным взрывным устройством, потребовал встречи с руководством МВД. При этом он удерживал в заложниках 12 человек из числа посетителей магазина и его сотрудников, в том числе двоих подростков.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника и освободить заложников. СВУ оказалось муляжом. На время следствия подозреваемый был арестован.

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