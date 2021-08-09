Нижний Новгород, 9 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В северных регионах Приволжского федерального округа в период с 9 по 13 августа ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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Температура воздуха в указанные дни будет на 7 °C и более превышать климатическую норму.

В частности, жара придет в Нижегородскую область, жителей Мордовии предупредили об аномальной жаре. В Татарии в дневные часы в указанный период столбики термометров будут подниматься до +28… +33°С. Аномально жаркая погода ожидается также в Марий Эл, Пензенской и Ульяновской областях. В Ульяновской области местами днем воздух будет прогреваться до +38°С.

Также жаркая погода сохранится в Самарской и Саратовской областях.

Отметим, для большинства регионов Поволжья, температурная норма на указанный период составляет +17… +20°С.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальная жара в регионах Поволжья наблюдается периодически с середины мая текущего года. Значительное превышение температурной нормы наблюдалось в течение двух недель с 18 мая, затем 21 июня, в начале июля также фиксировались температурные рекорды.